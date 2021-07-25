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Стал известен график крестного хода с мощами Александра Невского по Псковской области

Фото: «Российская газета», rg.ru

В среду, 28 июля, на Псковскую землю прибудет ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили в пресс-службе Псковской епархии, возможность поклониться святыне получат жители не только Пскова, но и других городов региона - Печор, Порхова, Великих Лук.

Исторический крестный ход ковчега с мощами князя Александра Невского по местам жизни и деятельности князя начался в храме Христа Спасителя в городе Москве 12 июня. В год 800-летия со дня рождения великого человека, ратовавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. Принесение мощей в храмы России благословил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

График мероприятий, связанных с приездом святых мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Псковскую и Порховскую епархию:

28 июля, среда, Троицкий собор, Псков

9.00 – 09.10 - торжественная встреча мощей в Троицком соборе Псковского кремля

9.10 – 9.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

9.30 – 11.00 - божественная литургия в Троицком соборе

11.00 – 18.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

18.00 – 19.20 - вечернее богослужение

19.20 – 21.30 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

29 июля, четверг, храм Александра Невского, Псков

00.00 – 1.20 - ночная божественная литургия в храме Александра Невского

1.20 – 1.40 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

9.00 – 10.20 - божественная литургия в храме Александра Невского

10.20 – 17.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

17.00 – 18.30 - вечернее богослужение

18.30 – 20.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

30 июля, пятница, Михайловский собор, Печоры

8.00 – 10.00 - божественную литургию в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон

10.00 – 10.20 - молебен святому благоверному великому князю Александру Невскому

10.20 – 13.00 - пение Акафиста по череде. Поклонение мощам

30 июля, пятница, Никольский храм, Порхов

16.00 – 16.20 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

16.20 – 20.00 - пение акафиста по череде. Поклонение мощам

31 июля, суббота, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки

8.20 – 10.00 - божественная литургия

10.00 – 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

10.30 – 16.30 - служение молебнов с акафистом

17.00 – 20.00 - вечернее богослужение

1 августа, воскресенье, Свято-Вознесенский собор, Великие Луки

8.20 – 10.00 - божественная литургия

10.00 – 10.30 - молебен святому благоверному князю Александру Невскому

10.30 – 16.30 - служение молебнов с акафистом

17.00 – 20.00 - вечернее богослужение.

Добавим, что исторический крестный ход проходит во всех городах в соответствии со строгим выполнением санитарных норм, соблюдения масочного режима и социальной дистанции в очереди к мощам. После каждого прихожанина поверхность ковчега с мощами обрабатывается антисептическим раствором.