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Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода

Прихожане могут войти в храмы Псковской области без QR-кода. Об этом сообщил сотрудник региональной администрации в Instagram-аккаунте губернатора, отвечая на обращение женщины.

«Была на траурном мероприятии в Вознесенском соборе в Великих Луках. Нет термометрии. А о QR-коде вообще никакой речи», - рассказала великолучанка.

«В храм вход свободный, без QR-кода», - подчеркнул сотрудник администрации Псковской области.

«Конечно, это же не библиотека и не кинотеатр. В храме ковид не опасен», - пошутил в ответ пскович.

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Напомним, система QR-кодов в Псковской области начала действовать с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.