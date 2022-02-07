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Псковичи могут стать дипломированными звонарями

Школа звонарей при храме великомученика Димитрия Солунского города Пскова объявляет новый набор в группу по обучению звонарскому искусству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В группу до шести человек принимаются все желающие с 12 лет. Наличие музыкального образования необязательно.

Начало занятий - 17 марта. Срок обучения составляет два месяца. Занятия (теоретические и практические) с преподавателем будут проводиться один раз в неделю по четвергам (с 19:00 до 22:00).

По завершении обучения и успешной сдачи экзаменов слушателям выдается официальное свидетельство - диплом.