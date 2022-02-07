Церковь / Новости епархии

Школьница из Пскова отправится на финал конкурса «Лето Господне» в Москву

Участница международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне» от Псковской епархии, ученица 7 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии Ксения Доморад вошла в список финалистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Под руководством учителя русского языка и литературы Псковской инженерно-лингвистической гимназии Любови Федоровой Ксения написала рассказ «В божией правде сила великая» в тематическом направлении «Не в силе бог, а в правде», посвященном 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Финал конкурса состоится в Москве с 30 апреля по 3 мая, там псковичке предстоит написать итоговую творческую работу и побороться за звание международного победителя.

В текущем, восьмом сезоне, на конкурс в Москву поступило более 800 детских работ из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне» на соискание премии за лучшую творческую работу среди учащихся образовательных учреждений на территории Российской Федерации и за рубежом учрежден по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель мероприятия - развитие творческого потенциала подрастающего поколения на основе духовной традиции отечественной культуры.