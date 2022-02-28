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Православных приглашают в Псково-Печерский монастырь в дни Великого поста

Псково-Печерский монастырь приглашает паломников на великопостные и пасхальные богослужения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«Совершая паломничество в монастырь, сопровождаемое молитвенными трудами, особенно во время Великого поста, мы непременно получаем то, в чем так остро нуждаемся: божественную благодать, вразумление в наших недоуменных вопросах, исполнение молитв во спасение, утешение в скорбях, умягчение сердец и истинную радость о духе святом», - сказали в епархии.

Духоносный старец Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин) сказал: «Приезжайте с богом в наш монастырь, это на пользу душе, ищущей спасения».

Псково-Печерский монастырь приглашает православных христиан посетить древнюю обитель, более чем за 550 лет своего существования ни разу не закрывавшуюся и не прекращавшую ни на день монашеских богослужений, в дни Великого поста.

«Нашим паломникам предоставляется возможность побывать у бесценных святынь обители, познакомиться с богатой духовной историей монастыря. В беседах с монахами-священнослужителями, учениками псково-печерских старцев, паломники получают ответы на многие духовные вопросы, глубже вникают в святоотеческое понимание пути ко спасению. И, конечно же, строго, без отвлечений на внешнее, готовятся исповеди, ко причащению Святых Христовых Тайн», - добавили в епархии.