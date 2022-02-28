Церковь / Новости епархии

Псковские священники приглашают молодежь к разговору по душам

Молодых псковичей приглашают задать священнику вопросы на любую тему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

С 22 марта дважды в неделю, по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.00, в храме Николы (со Усохи) на улице Советской молодых людей будет ждать священник. В это время любой желающий сможет задать вопрос, попросить совета или поделиться своими мыслями и соображениями по любой теме, рассказали в епархии.



«Ограничений никаких нет, у молодого человека могут быть самые разные причины, по которым он хотел бы поговорить со священником. Одним интересно уточнить какие-то теоретические моменты, другим – поделиться сокровенными мыслями, третьи, может быть, хотели бы высказать критические замечания о церкви и внести свои предложения. Мотив может быть любым. Главная наша цель – упростить возможность подойти к священнику», – объяснил организатор проекта.

В коллегии по церковному просвещению Псковской епархии надеются, что такой формат будет востребован у местной молодежи.