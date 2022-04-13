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Великий вторник наступил у православных верующих

Православные христиане отмечают Великий вторник. Это второй день Страстной недели, вся она посвящена воспоминаниям о том, какие страдания пришлось вынести Иисусу в последние дни его земной жизни.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

В этот день Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Христовы и поучения, задумали схватить Его и убить. Но напасть на Христа открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

В храмах Великий вторник - это день особого богослужения - утрени (великопостные часы с чтением Евангелия), вечерни (с литургией Преждеосвященных Даров), великого повечерия.

В этот день верующие соблюдают строгий пост. В великий вторник разрешается употреблять пищу растительного происхождения, причем не вареную и не жареную: овощи и фрукты, хлеб, соль, мед, орехи.

Накануне, 18 апреля, в понедельник Страстной седмицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил литургию Преждеосвященных Даров в Псково-Печерском монастыре. Позже, после сугубой ектении, владыка митрополит вознес молитву о мире, сообщили в пресс-службе Псковской епархии.