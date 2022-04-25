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Почти 400 выявленных в пещерах Псково-Печерского монастыря керамид занесли в реестр

386 керамид, выявленных в пещерах Псково-Печерского монастыря, занесены в реестр. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в соцсети «ВКонтакте».

«Керамиды пещер Псково-Печерского монастыря выявлены как объект культурного наследия и стали предметом охраны федерального значения. Это один из результатов работы реставраторов АНО "Возрождение" в Псково-Печерском монастыре. Всего зафиксировано и занесено в реестры 386 керамид. Работа продолжается», - говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: группа АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)» в соцсети «ВКонтакте»

Результатом предпроектных работ стала фиксация местоположения на план-схемах (улиц-галерей с историческими названиями) существующего количества и состояния керамид с присвоением порядкового номера.

На данный момент предварительными исследованиями зафиксировано 386 керамид:

- известняк – 238 керамид;

- керамика – 102 керамид;

- мрамор – 16 керамид;

- металл– 14 керамид;

- гранит – 4 керамид;

- камень – 10 керамид (тип материала точно не определен);

- дерево/металл - 1 керамида;

- металл/ кирпич/ известняк - 1 керамида.

«Комплекс пещер состоит из ближних и дальних пещер. За ближними пещерами следуют дальние, состоящие из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова в конце 6-й галереи. Эти пещеры являются монастырским кладбищем», - отметили в организации.

Протяженность дальних пещер составляет около 200 м. Постоянная температура — около +10 градусов. Первоначально пещеры служили только для погребения иноков. Затем в пещерах стали погребать благочестивых мирян: государственных деятелей, князей, защитников монастыря.