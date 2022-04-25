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Часовня в память жертв COVID-19 появится в Пушкиногорском районе

Часовню во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского восстанавливают в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте»

«В 2020 было получено благословение правящего архиерея Великолукской епархии епископа Сергия (Булатникова) на восстановление часовни во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского на памятном месте, где в 1569 году крестный ход вороничан примирился с Тимофеем и где было множество исцелений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что небольшая каменная часовня на частично сохранившемся фундаменте является данью памяти святого Тимофея и преподобного Серафима, а также событиям явления Святогорских икон, событиям Великой Отечественной войны (линия обороны граничила с территорией часовни, рядом есть остатки земляных укреплений). Кроме того, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.

Пожертвования на восстановление часовни можно перечислять на счет прихода:

Местная религиозная организация «Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери». Рабочий поселок Пушкинские Горы, Пушкиногорский район, Псковская область, Великолукской епархии Русской православной церкви (московский патриархат).