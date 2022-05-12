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Остатки нижней части колокольни в Снетогорском монастыре планируют музеефицировать

Остатки нижней части колокольни в Снетогорском женском монастыре в Пскове планируют музеефицировать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Остатки нижней части колокольни: подготавливается эскизный проект по консервации и музеефикации объекта», — говорится в Telegram-канале организации.

Напомним, в главном соборе Снетогорского монастыря отреставрируют проблемные участки фресок.