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Православные псковичи отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Отдание праздника в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня в Русской православной церкви совершается 4 октября во время Божественной литургии, сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: иеродиакон Симеон / Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«Все мы хорошо знаем, что такое наш крест: это дети, внуки; порой крест с супругами, с больными родителями; крест наших собственных грехов, болезней, ошибок, который ложится тяжким грузом на плечи человека. Мы не можем себе даже представить, каков Крест Христов, который несёт все наши кресты на себе!», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон во время литургии.

Митрополит отметил, что, когда православные говорят: «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое; победы православным христианам на сопротивныя даруя, и твое сохраняя крестом твоим жительство», когда воспевают крест, то верующие просят, чтобы Бог взял на себя их личный крест, понёс его в той степени, в какой угодно Божеству, и оставил православным часть этого креста в той мере, в какой они могут понести его ради своего спасения.