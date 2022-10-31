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Новые кресты установили на купола церкви святой Варвары в Печорах

Новые кресты освятили и установили на купола церкви святой Варвары в Печорах сегодня, 1 ноября, сообщает Тelegram-канал АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«В городе Печоры собором духовенства во главе с благочинным Печорского округа протоиереем Владимиром и при участии иерея Дмитрия, настоятеля храма святой Варвары и специалистов АНО "Возрождение" совершено освящение крестов и установка их на купола церкви святой Варвары», - говорится в сообщении.

Кресты выполнены по историческим фотографиям начала XX века. Изготовлены путём лазерной резки из меди и покрыты сусальным золотом.

Напомним, памятник деревянного зодчества, храм святой Великомученицы Варвары, построен в 1779 году. Церковь находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Здание является памятником регионального значения (средовая архитектура). Церковь построена на месте, где была ранее часовня святой Великомученицы Варвары (утрачена).