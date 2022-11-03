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Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября

Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Правмир

В 1611 году Россия надолго погрузилась в великое смятение. На обезглавленную страну со всех сторон поднялись враждебные силы, да и российские изменники тому пособствовали, приводит слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина), Telegram-канал обители.

«Поляки уже беспрепятственно властвовали в столице нашего Отечества, засев в Кремле, и их паны разъезжали по стране, грабя россиян. Шведы захватили Новгород. Над Россией нависла тень смерти. И грешная Русь возопила к Богу, почувствовав угрозу своей Православной вере, да и о гибели Родины уже появилось предчувствие. Уже не надеясь на себя, россияне возопили к Матери Божией как к последней надежде. А в Нижнем Новгороде два великих россиянина: земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, болезнуя о Родине, собирали рать народную, которая превратилась в общерусское войско. Оно и двинулось на Москву. Русские с трепетом ждали решения своей участи. В это же время в московском Чудовом монастыре томился в плену маститый молитвенник, старец архиерей по имени Арсений. И как ответ на слезные молитвы к Богоматери многих русских сердец однажды среди полночной тишины узилище Арсения озарилось нетварным светом и пред ним явился благой вестник — преподобный Сергий со словами: "Арсений, ваши и наши молитвы услышаны. Предстательством Богоматери суд Божий преложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена". Это пророчество сбылось. Русские ополченцы взяли Кремль. Икона Казанской Божией Матери возглавляла эту победу, пред ней молилось Русское воинство Минина и Пожарского. И с тех пор Россия свято хранит память о тех трагических для неё событиях. А икона Казанской Матери Божией стала для России на всем протяжении её истории Взбранной Воеводой Победительной, охраняющей Россию на её восточных рубежах. Она участвовала во всех войнах, постигших нашу родину. Пред ней не могли устоять силы её врагов: ни татарская, ни польская, ни французская, ни немецкая. Так, дорогие мои, бывают обстоятельства, когда нет наших человеческих сил к спасению от бедственных обстоятельств и скорбей — но этих сил много на небе, для всех верующих. Надо только нам вознести туда свой скорбный взор, со смирением, упованием воззвать о помощи — и мы получаем просимое», - рассказывал архимандрит Иоанн (Крестьянкин).