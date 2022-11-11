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Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года

Реставрация Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнётся уже в этом году, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Специалисты АНО «Возрождение» вернут зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по архивным документам.

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Будет воссоздана каменная ограда. В настоящее время от неё остались только каменные ворота. После реставрации им вернут первоначальный, красный цвет.

«Большая работа предстоит по гидроизоляции подвала, в котором скапливается вода, её приходится периодически откачивать. Большая работа предстоит и с деревянным лежневым основанием, которое устроено при строительстве храма вместо фундаментов. Дерево оседает, из-за этого в фундаменте появляются трещины. Фундаменты усилят», - рассказали реставраторы.

Восстановят и деревянную обшивку кровли. Заменят аварийные перекрытия. Воссоздадут исторические входы, богато украшенные деревянной резьбой, исторический вход с папертью.