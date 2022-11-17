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Генплан понижения территории церкви Николы со Усохи разработали в Пскове

Генеральный план понижения территории церкви Николы со Усохи XVI века (улица Советская, 19) разработали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Начало реставрационных работ запланировано на 2023 год. Разработана проектная документация на вынос теплотрассы, устройство ливневой канализации для водоотвода с территории. Разработан генплан понижения территории», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в храме воссоздадут исторический интерьер.

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Церковь Николы со Усохи — памятник федерального значения XV—XVI веков. Первое упоминание о каменной Никольской церкви относится к 1371 году. Новый храм поставлен в 1535-1536 годах на месте обветшавшего. С 1945 по 1947 годы разобрали колокольню конца XVIII века. Восстановили основной объем храма. В 1964-1966 годах по проекту архитектора Юрия Спегальского и Бориса Скобельцына воссоздали звонницу. 7 июля 2019 года внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).