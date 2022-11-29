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Архимандрита Дамаскина вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Дамаскина (Сахнюка) вспоминают в Псково-Печерском монастыре, он умер 29 ноября 2007 года, сообщает Telegram-канал обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

Архимандрит Дамаскин (Иван Сахнюк) родился в день памяти преподобного Саввы Крыпецкого, 10 сентября 1947 года, в Хмельницкой области в семье крестьянина.

В 1971 году он пришёл в Псково-Печерский монастырь, где три года нёс послушание келейника наместника монастыря архимандрита Алипия (Воронова). Здесь был пострижен в мантию и рукоположен, рассказали в обители.

На фото: Крыпецкий монастырь до восстановления

Перед тем, как стать игуменом Крыпецкого монастыря (1992), отец Дамаскин служил на приходах Псковской епархии.

На фото: Крыпецкий монастырь после восстановления

«Крыпецкий монастырь был практически разрушен, отцу Дамаскину пришлось одновременно восстанавливать монашескую жизнь и поднимать из руин обитель. При восстановлении Крыпецкого монастыря игумен Дамаскин с братией обрели святые мощи преподобного Корнилия Крыпецкого. Ныне святые мощи Крыпецких преподобных, Саввы и Корнилия, покоятся в восстановленном Иоанно-Богословском храме монастыря. Царствие небесное архимандриту Дамаскину! Вечная память!» - добавили в монастыре.