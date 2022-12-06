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Кровлю заменили в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря

Продолжаются реставрационные работы в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Реставраторы возвращают памятнику средовой архитектуры исторический облик. Продолжаются фасадные работы, заменены стропильная система и кровля здания.

«Гостиница строилась как монастырское здание в конце XIX века. Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря», - рассказали реставраторы.

Ремонтно-реставрационные работы такого масштаба на объекте проводятся впервые.