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Ступени древней лестницы обнаружили в большой звоннице Псково-Печерского монастыря

Ступени лестницы, которая не значилась в планах устройства большой звонницы Псково-Печерского монастыря, обнаружили реставраторы во время обследования здания. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«При проведении демонтажных работ снимали старую штукатурку, открывали старую кладку стен. Тогда и была обнаружена лестница, о которой сейчас в монастыре не знает никто. Ступени ведут из звонницы на Святую горку», - говорится в сообщении.

Лестница, предположительно, датируются периодом строительных работ в звоннице в XVI веке.

Работы по раскрытию будут продолжены. В будущем предполагается музеефикация данного участка исторического объекта.

«Во время снятия штукатурки в нижней части звонницы внутри здания обнаружено, что разрушается кладка известнякового камня основания. Реставраторы продолжат вычинку, затем выполнят укрепление стен путем инъектирования и докомпановки камня», - добавили в организации.