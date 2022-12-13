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Новую книгу митрополита Тихона представят 18 декабря

Новую книгу митрополита Псковского и Порховского Тихона «Радость покаяния» представят 18 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале издательства Псково-Печерского монастыря.

Фото: Telegram-канал издательства Псково-Печерского монастыря

В 13:00 в «Горнице» откроются продажи новой книги. В основе этой книги - проповеди и выступления владыки Тихона.

«В них читатель найдет важные мысли о смысле человеческой жизни, о том, чего Бог ожидает от каждого из нас, о Промысле Божием, о подготовке и должном проведении великопостного времени, о покаянии и хранении себя от греха, о молитве. И о смирении, без которого все, даже самые суровые, подвиги не принесут пользы душе, без которого не сможет быть достигнута главная цель жизни христианина - единение с Богом», - говорится в сообщении.

Напомним, Тихон является автором книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), представляющей собой сборник реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Книга стала бестселлером, её тираж превысил миллион экземпляров.