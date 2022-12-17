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Две замурованные в стене ниши обнаружили в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря

Две замурованные в стене ниши обнаружили реставраторы в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Неизвестные ранее объемы были зафиксированы во время демонтажа старой штукатурки. Ниши находятся в стене, при выходе из церкви. Известно, что это помещение старой трапезной, которое одно время также было лазаретной палатой», - отметили в организации.

Есть предположение, что при храме планировалось размещение трапезной.

«Ниши, по всей видимости, небольшие киоты для предметов церковного назначения», - добавили в АНО.