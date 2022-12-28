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Мошенники собирают пожертвования для собора в Острове

Мошенники собирают пожертвования для Свято-Троицкого собора в Острове. Об этом сообщается в группе собора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Роман Дмитриев / группа собора «ВКонтакте»

«Дорогие братья и сестры! У нас объявились мошенники. Появилась новая группа "Собор Троицы Живоначальной", в которой собираются деньги якобы для нашего храма, но мы этого не делаем! Пожалуйста, не отправляйте никаких пожертвований на указанные реквизиты! Эта группа не имеет никакого отношения к Свято-Троицкому собору города Острова», - сообщили в обители.

Свято-Троицкий собор - памятник архитектуры XVIII века. Он стоит на берегу реки Великой у моста. Построен собор «повелением Екатерины» на месте старинного деревянного храма, разрушенного войсками Стефана Батория в 1581 году. Его местоположение и размеры определялись ролью главного культового здания города, сообщается на сайте culture.pskov.ru.