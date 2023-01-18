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Святые ворота начинают реставрировать в Псково-Печерском монастыре

Святые ворота начинают реставрировать в Псково-Печерском монастыре, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение»

«Выполнен и согласован проект, заключен договор с подрядной организацией. Историческая реконструкция должна воссоздать один из символов Российской империи - двуглавого орла, который был установлен при Петре I, при надстройке башни в 1701 году. Будет восстановлен исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией», - говорится в сообщении.

Предусмотрено восстановление исторической отметки каменного (булыжного) мощения проезда и прилегающей территории, с частичным восстановлением мостовой.

Проектные работы включают монтаж и подключение инженерных сетей, создание дренажной системы.

В деревянном срубе Петровской башни предлагается размещение мемориальной мастерской отца Алипия. Планируется установка исторических часов в восьмерике башни на главном фасаде.