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В Псково-Печерском монастыре торжественно отметят день памяти старца Иоанна Крестьянкина

Торжественно отметить день памяти старца Иоанна (Крестьянкина) готовятся в Псково-Печерском монастыре 5 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Почти 17 лет назад, 5 февраля 2006 года, скончался старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

«День кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток разделил свой личный подвиг исповедничества», – отметили в монастыре.

И в нынешнем 2023 году день кончины архимандрита Иоанна 5 февраля вновь совпадает с воскресеньем, в которое церковь будет прославлять Новомучеников и исповедников российских.

«Это торжество после кончины старца Иоанна совершается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре особо тепло. После литургии все присутствующие отправляются в святые пещеры к месту погребения архимандрита Иоанна. Там возносится литийное пение, а потом все обязательно идут в келью батюшки, которая в этот день открыта до позднего вечера», – уточнили в обители.

Божественная Литургия 5 февраля будет совершаться в 7:00 и в 10:00.