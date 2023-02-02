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Проектные работы по реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы завершат в 2023 году

Проектные работы по реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы завершат в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В настоящий момент проведены все предпроектные работы, археологические исследования, ведутся работы по конструктивным решениям.

Как отметили в организации, храм находится в сложном состоянии из-за сохранности несущих конструкций. Специалисты предложили несколько вариантов. Некоторые из них приняты к рассмотрению.