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Продолжается реставрация башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря

Продолжается реставрация башни Святых ворот XVII века Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проект предусматривает реставрацию и приспособление башни Святых ворот и верхнего деревянного яруса башни, возведенного в Петровский период, под иконописную мастерскую в память о наместнике архимандрите Алипии Воронове (28 июля 1959 — 12 марта 1975).

Опорным периодом для проекта восстановления утраченного исторического архитектурного облика здания служит конец XVIII - начало XX веков.

Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX - начала XX веков, а также письменные и иконографические материалы.

Башня Святых ворот является уникальным произведением средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Окончательно архитектурный облик башни сформировался в Петровскую эпоху.