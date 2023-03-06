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Ремонтные работы продолжаются в псковской церкви Покрова Богородицы

Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в деревне Боровик Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В XIX веке деревня Боровик входила в состав Гдовского уезда Петроградской губернии. По сведениям, полученным от местных старожилов, эту церковь строил крестьянин деревни Боровик Григорий Ануфриев (умер в 1910 году).

«Фасады обшиты тесом, декор их прост. Узоры геометрического и растительного характера выполнены пропильной резьбой. По углам стен - пилястры. Оконные проемы имеют плоские наличники с резными навершиями из вьющегося стебля. "Небо" четверика расписано в 1960-е годы масляной краской живописью. Автор неизвестен. Церковь построена из дерева, обшита тесом. Пример деревянной архитектуры конца XIX века, воспроизводящей образы древнерусских храмов с их традиционным пятиглавием. Отличается простотой форм и декора, свидетельствующих о еще живших здесь традицияхнародного деревянного зодчества. Объект культурного наследия федерального значения», - рассказали в АНО «Возрождение».