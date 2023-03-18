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Позолоту иконостаса Троицкого собора в Пскове исследуют для определения методик реставрации

Продолжается исследование иконостаса Троицкого собора в Пскове. Фрагменты позолоты (соскобы) для химико-технологических исследований, микологию взяли специалисты. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

Обследование проводится для определения методик реставрации. В работах участвуют специалисты из Москвы и отдела реставрации древне-русской живописи Русского музея Санкт-Петербурга.

Время создания иконостаса Троицкого собора относится ко времени постройки храма. Иконы пяти ярусов - местного, праздничного, деисусного, пророческого и праотеческого чинов - дати­руются концом XVII века. Они выполнены профессиональными худож­никами, близкими школе Оружейной палаты Московского Кремля, и сочетают древнерусские традиции с достижениями западноевропейской живописи. Два верхних яруса иконостаса, с изображением Страстей Гос­подних и венчающее всю композицию Распятие с предстоящими, добав­лены в середине XVIII века, уточнили специалисты.

Иконостас Троицкого собора десятки лет находился в аварийном состоянии.