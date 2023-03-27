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Старую штукатурку снимают с Ризницы и Сретенской церкви в Псково-Печерском монастыре

В Псково-Печерском монастыре с помощью пескоструйного аппарата снимают старую штукатурку с Ризницы и Сретенской церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Современный метод работы с древней кладкой стен позволяет максимально бережно удалить многочисленные слои штукатурки и покраски нескольких столетий. Пескоструйная обработка (пескоструйная очистка) относится к холодному виду обработки поверхности без использования химических реагентов. Именно это отличие высоко ценится при проведении реставрационных работ на объектах культурного наследия (очистка без повреждений)», - говорится в сообщении.

При струйной обработке частицы ускоряются из аппарата при помощи энергии сжатого воздуха. Реставрационная очистка позволяет вернуть первоначальный вид объектам архитектуры, создавая при этом идеальную поверхность для нанесения покрытия.

«Метод исключает возможность воздействия на рабочих токсических химических веществ, используемых при очистке, и исключает расходы, связанные с утилизацией опасных отходов», - добавили в АНО «Возрождение».