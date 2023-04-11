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Пасхальные подарки освятили в Псково-Печерском монастыре

Пасхальные подарки освятили в Псково-Печерском монастыре, сообщает Telegram-канал обители.

«Сегодня келарь иеромонах Иоасаф (Швецов) освятил пасхальные подарки, которые вручат прихожанам по окончании Пасхального богослужения. В подарочной коробке - кулич, яйцо и конфеты», - говорится в сообщении.

Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма по окончании литургии 15 апреля продлится до 18:00. Святые врата закрываются в 18:00 и открываются в 22:00.

Пасхальная полунощница в Михайловском соборе и в Успенском храме начнется в 23:15 15 апреля.