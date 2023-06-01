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Митрополит Тихон обратился к верующим в День Святой Троицы

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к собравшимся в Троицком соборе Пскова в воскресенье, 4 июня. Фрагмент слова владыки и видеозапись обращения опубликованы на странице Псково-Печерского монастыря в соцсетях.

«Какая радость видеть в таком множестве собравшихся в этот великий собор людей, пришедших для того, чтобы предстать пред Богом в день почитания истинного Божества - Святой Троицы: Отца и Сына и Святаго Духа!



Мы молимся сегодня ко Господу: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины...". Утешитель - что значит утешить человека? Тогда происходит истинное утешение человеческого сердца, когда желания человека, самые сокровенные, самые горячие, самые искренние исполняются. Ничто другое человека не утешит..."

Видеозапись слова митрополита смотрите ЗДЕСЬ.