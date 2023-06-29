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Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Печорах

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» 1881 года. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Предусматривается проведение следующих работ:

реставрация и восстановление утраченных декоративных элементов фасадов;

воссоздание ранее существовавших дверных проемов;

воссоздание балкона на втором этаже западного фасада;

устройство центральной входной группы на центральном ризалите дворового фасада;

полная реконструкция крыши;

воссоздание восьми аттиков;

восстановление кирпичных труб вентиляционных каналов.

Работы выполняются АНО «Возрождение».

На V Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие - 2022» в рамках смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Объекты гражданской архитектуры (в том числе культовые сооружения)» проект реставрации и приспособления «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом», разработанный по заказу АНО «Возрождение», стал лауреатом первой премии (золотой диплом), добавили реставраторы.