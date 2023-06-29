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Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Печорах

02.07.2023 10:17|ПсковКомментариев: 0

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом» 1881 года. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее:  АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Предусматривается проведение следующих работ: 

  • реставрация и восстановление утраченных декоративных элементов фасадов;
  • воссоздание ранее существовавших дверных проемов;
  • воссоздание балкона на втором этаже западного фасада;
  • устройство центральной входной группы на центральном ризалите дворового фасада;
  • полная реконструкция крыши;
  • воссоздание восьми аттиков;
  • восстановление кирпичных труб вентиляционных каналов.

Работы выполняются АНО «Возрождение». 

На V Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие - 2022» в рамках смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Объекты гражданской архитектуры (в том числе культовые сооружения)» проект реставрации и приспособления  «Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом», разработанный по заказу АНО «Возрождение», стал лауреатом первой премии (золотой диплом), добавили реставраторы. 

Теги: #реставрация #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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