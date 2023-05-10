Общество

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируют отреставрировать к концу 2023 года

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируется отреставрировать к концу 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Работы по фасадам и внутри здания выполнены на 40%. На здании появится декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна.

Историческому зданию возвращают первоначальный облик. Архиерейский дом построен в 1881 году по проекту петербургского архитектора Новицкого. Впервые встречается на плане Пскова 1890 года, где указано, что в Архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь.

«Это одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решенное с использованием приемов, характерных для раннего классицизма. Образец "стиля Людовика ХVI" в архитектуре Пскова. Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковского онкологического диспансера», - отметили специалисты.