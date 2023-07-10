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Мемориал безвинно убиенным христианам возводят в Пскове

Мемориал безвинно убиенным христианам в 1915-2020 годах возводят в Пскове.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Памятник с благоустроенными дорожками к нему установили около храма Александра Невского. Еще одну часть мемориала установят позже, сообщает «МК в Пскове».

На обороте памятника размещено стихотворение псковича, выпускника лицея №21 Арама Асатряна.

«Сей Крест воздвигнут трудами благочестивых христиан с благодарностью за участие протоиерею Олегу Тэору в 2020 году», - также указано на оборотной стороне памятника.