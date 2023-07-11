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Церковь / Новости епархии

Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна Крестьянкина в Печорах

13.07.2023 20:51|ПсковКомментариев: 0

Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна (Крестьянкина) в Псково-Печерском монастыре сегодня, 13 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

Богослужение организовали в Псково-Печерском монастыре сегодня, в праздник Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, в день ангела старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

«Возлюбленный друг Христа - один из двенадцати его учеников - Иоанн Богослов, чью память Святая Церковь сегодня совершает, является Небесным заступником старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Сегодня в обители большое торжество. Почтить память старца приехали 12 архиереев, множество его духовных чад из разных епархий России, из Белоруссии, Латвии, Эстонии. Значительная часть приехавших на праздник не знали старца при жизни, но чудесным Промыслом Божиим батюшка стал дорог каждому из них, помогая уже из вечности. Это особенно трепетно узнавать, как действие отеческой любви подвигает на свершение столь обильной духовной помощи», – отметили в монастыре.
 

Богослужение возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Ему сослужили: митрополит Псковский и Порховский Тихонмитрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Ростовский и Новочерскасский Меркурий; митрополит Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; епископ Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Великолукский и Невельский Сергий; епископ Зеленоградский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Петергофский Силуан; епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.

Напомним, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником обители и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви в конце XX - начале XXI веков.

Теги: #печоры #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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