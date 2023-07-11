Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна Крестьянкина в Печорах

Множество верующих собралось почтить память старца Иоанна (Крестьянкина) в Псково-Печерском монастыре сегодня, 13 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии
Богослужение организовали в Псково-Печерском монастыре сегодня, в праздник Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, в день ангела старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Богослужение возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Ему сослужили: митрополит Псковский и Порховский Тихонмитрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Ростовский и Новочерскасский Меркурий; митрополит Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; епископ Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Великолукский и Невельский Сергий; епископ Зеленоградский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Петергофский Силуан; епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.
Напомним, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником обители и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви в конце XX - начале XXI веков.