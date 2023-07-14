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Часозвон воссоздали в звоннице Псково-Печерского монастыря

Продолжается реставрация Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Заново воссоздан архитектурный объем часозвона. Это помещение колокольни, в котором находится механизм часов. В часозвоне находился дежурный, управлявший звоном часов.

Во время работ реставраторы обнаружили старые детали часового механизма, которые хранились в помещении.

Конструкция часозвона выполнена из дерева. Брус обработан, нижние венцы заменены в местах разрушения. Помещение утеплено с использованием современных технологий. Механизм часов находится в рабочем состоянии.

Полным ходом идут работы в нижних помещениях звонницы. С фасадов удалены все слои старой штукатурки. Предложены варианты колера. Принято решение, что цвет наружных стен будет светлым, в соответствии с первоначальным.

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.