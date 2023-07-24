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Епископ Великолукской и Невельский Сергий получил орден преподобного Серафима Саровского

Епископа Великолукского и Невельского Сергия удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

Орден преподобного Серафима Саровского учредили в 2004 году в ознаменование 100-летия канонизации святого. Этой награды удостаиваются иерархи, клирики, монашествующие и миряне за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, а также пастырскую и церковно-общественную деятельность.

«От всей души поздравляю Епископа Великолукского и Невельского Сергия с высокой церковной наградой. Крепости сил, здравия, долгоденствия!» – поздравил епископа Николай Козловский.