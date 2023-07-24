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Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове

Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове 5 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

Изображение здесь и далее: Виктор Яковлев / «ВКонтакте»

В фойе Псковского академического театра имени А. С. Пушкина пройдёт презентация книги проповедей священника «С Богом и по-Божьи», затем планируется проведение церковно-общественной конференции «Божие и человеческое в церковной жизни». В Мероприятии поучаствует митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Напомним, 1 августа 1938 года родился Павел Анатольевич Адельгейм – священник Русской православной церкви, почти тридцать семь лет своей жизни отдавший служению в Пскове. 5 августа 2013 года 27-летний выпускник операторского факультета ВГИКа Сергей Пчелинцев, приехавший к священнику из Москвы по совету знакомых для духовной помощи и проживший у него несколько дней, убил его ударом ножа. В феврале 2014 года судья Псковского городского суда постановила отправить убийцу отца Павла на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Деяния широко известного в православном мире псковского пастыря по достоинству оценил назначенный в мае 2018 года на Псковскую кафедру митрополит Тихон (Шевкунов), который заговорил об отце Павле на первой же своей пресс-конференции в новом статусе 21 июня 2018 года: «Конечно о. Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жесткой позицией, кто-то с ней не соглашается. Но в том, что это был выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь Божию, человек, который трудился ради Христа, — в этом сомнений нет. И потому с доброй памятью мы вспоминаем о нем. В том числе о том, что он сделал для псковичей и для Псковской церкви».

Ранее сообщалось, что книгу «Он был человеком веры, надежды и любви» про путь служения отца Павла Адельгейма (1938–2013) презентуют в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове 1 августа.