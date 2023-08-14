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Три мультимедийных экрана установят в Печорах

Три мультимедийных экрана установят в Печорах к 550-летию Псково-Печерского монастыря для трансляции богослужения. Места размещения экранов обсудили в ходе рабочей поездки вице-губернатора Игоря Шатурного в Печоры 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Один экран планируется установить в стенах Псково-Печерского монастыря, два других - за его пределами. На мультимедийных экранах жители и гости города смогут увидеть трансляцию праздничной службы.

Кроме того, в рамках рабочей встречи обсудили вопросы безопасности и транспортной доступности во время проведения праздника.