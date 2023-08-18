Общество

Вопросы организации празднования 550-летия монастыря обсудили в Печорах

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный проконтролировал ход подготовки к празднованию 550-летия монастыря и слободы в Печорах сегодня, 18 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На сегодняшний момент основная задача - это проведение праздника. Посмотрели основные пути подхода, обсудили вопросы по безопасности, чтобы у нас с этим каких-либо проблем не возникло», - рассказал Игорь Шатурный.

Также вице-губернатор отметил, что основные акценты сделаны на безопасность и организацию транспортной доступности.

«Проходы на площадь будут обеспечены рамками, также будут определенные ограждения. Сейчас мы совместно с транспортниками, ГИБДД отработаем вопросы доставки людей с мест, где будут перехватывающие парковки. Автобусы будем запускать шаттлами, чтобы с этих парковок люди смогли добраться до места проведения мероприятий», - объяснил Игорь Шатурный.

Кроме того, на рабочей встрече обсудили вопросы благоустройства Печор.

«С учетом того, что определили ресурсы, и они сегодня пришли в областной бюджет, сейчас оперативно отрабатываем с муниципалитетом, определяем подрядчиков для того, чтобы они вышли и приступили к реализации. Стоит задача - до конца года весь объем выполнить. Сумма, еще раз напомню, - полтора миллиарда рублей. Задача стоит серьезная», - поделился Игорь Шатурный.