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Художественный руководитель Псковского детского хора записал видеообращение к родителям

Художественный руководитель и главный дирижёр Псковского Большого детского хора, регент Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря диакон Александр Амерханов в преддверии учебного года записал видеообращение к родителям, чьи дети обладают музыкальными способностями и хотели бы заниматься пением. Об этом сообщается в группе «Псковский большой детский хор» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский Большой детский хор является победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив в области образовательных и наставнических проектов.

Это проект, который помогает популяризировать детское хоровое пение среди детей и подростков города Пскова. Участники проекта в возрасте 5-14 лет приобщаются к национальному хоровому искусству, развивают свои творческие способности и музыкальный кругозор, а также знакомятся с традиционными жанрами и формами русской хоровой музыки.

Главный дирижёр и художественный руководитель хора - Александр Амерханов.