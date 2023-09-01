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Студентам Псково-Печерской духовной семинарии подарили Библии

Учебный год в Псково-Печерской духовной семинарии начался 1 сентября с божественной литургии в Успенском храме, которую совершили преподаватели и учащиеся в священном сане. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев / Псково-Печерский монастырь

По окончании в паломническом центре митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил первокурсникам студенческие билеты и сказал напутственное слово будущим пастырям. Все студенты получили в подарок Библию.

Также владыка Тихон поздравил сотрудников монастыря и вручил им архиерейские грамоты и памятные подарки.