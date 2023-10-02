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Наследие владыки: чем псковичам запомнится митрополит Тихон

Новость о переводе митрополита Тихона в Крым взволновала не только верующих. В Псковской области теперь уже бывший владыка известен активной деятельностью, выходящей далеко за пределы управления церковными делами. Предлагаем вспомнить, какое наследие оставляет после себя митрополит Тихон в Псковской епархии и в Псковской области: АНО «Возрождение» и масштабная реставрация, превращение Печор в моногород, возведение памятника Александру Невскому, строительство федерального детского центра, молодежный форум, трудности с созданием мультимедийного парка «Россия - моя история» и звездное паломничество в Печерский монастырь, ставший резиденцией владыки. Подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Вечер среды, 11 октября, встряхнул информационное пространство Псковской области. Синод объявил о назначении митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) главой Крымской митрополии. Сменщиком Тихона назначен Арсений (Перевалов), занимавший до этого посты епископа Юрьевского и наместника Свято-Юрьевского монастыря в Великом Новгороде. Он становится главой Псковский митрополии, епископом Псковским и Порховским. В Псково-Печерском монастыре и Благовещенском Никандровском монастыре (больше известном как Никандрова пустынь) занимает место священноархимандрита - так называют настоятеля монашеской обители, который одновременно возглавляет епархию.

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Официальные посты - это одно, но к ним автоматически не прилагается набор проектов, замкнутых на личность прежнего митрополита. Как проявит себя новый владыка, жителям региона только предстоит узнать. Зато есть повод поговорить о том, что оставляет за своей спиной митрополит Тихон. Наследие набралось внушительное.

Двуглавый орел во власти

У церковной власти установились крепкие рабочие отношения со светскими властями. Назначение Михаила Ведерникова на пост главы региона практически совпало с поставлением митрополита Тихона на Псковскую кафедру. Первый прибыл в Псков в октябре 2017 года, второй - в мае 2018-го.

«У нас очень активный деятельный владыка. Мы дружим, иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать, - так два года назад Михаил Ведерников описывал сложившийся тандем. - Мы даже иногда шутим, что мы с ним - двуглавый орел. Иногда, готовясь к рабочим поездкам в Москву, стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще в Псковской области помочь».

АНО «Возрождение»

Главной заботой митрополита Тихона стали объекты культурного наследия. Начало было положено в 2019 году с проектом «Наши древние храмы». На псковскую землю высадился волонтерский десант, члены которого мыли, штукатурили, красили и проводили прочий косметический ремонт старинных псковских церквей, а также облагораживали территорию вокруг них. Всего усилия были приложены к благоустройству 30 церквей, включая кафедральный Троицкий собор.

http://pln-pskov.ru/church/chpu/345800.html

В том же году по поручению президента России Владимира Путина была создана АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Учредили ее региональная администрация и Псковская епархия. Совет организации возглавил Сергей Степашин. Финансирование поступает по линии государственных программ и из внебюджетных источников.

АНО развернула бурную деятельность по реставрации храмов и монастырских комплексов. В сентябре этого года в эфире ГТРК «Псков» митрополит Тихон сообщил, что в настоящий момент работа ведется на 69 объектах.

Часовня Четырех Святителей по пути в Снетогорский монастырь после реставрации приобрела архитектурную подсветку.

Реставрация находится на разных этапах. В частности, завершаются проектные работы по реставрации церкви Одигитрии (бывший онкодиспансер на набережной реки Великой в Пскове). Успенский собор Святогорского монастыря в Пушкинских Горах оделся в леса этой осенью. Ранее была проведена реставрация могилы Пушкина у подножия собора. Завершаются работы на колокольне Троицкого собора. А вот в самом соборе реставрация должна вот-вот начаться. Вероятно, теперь логичнее будет говорить «должна была бы». Создание проекта будущей реставрации велось несколько лет. В процессе выяснились любопытные детали. Например, резной золоченый иконостас находится в аварийном состоянии, дерево разбито щелями. Контрфорсы - здоровенные каменные подпорки по фасадам собора, сложенные из камней разобранных церквей Довмонтова города, - сменили свою функцию на прямо противоположную. Вместо того, чтобы служить собору поддержкой, почти все они растаскивают здание в стороны. Изначально предполагалось, что на время реставрации статус главного храма перейдет к церкви Николы со Усохи, но позже решили проводить работы, не закрывая собор для верующих, отреставрировав сначала храм в нижнем ярусе, куда переместились бы службы после подъема рабочих в верхние помещения.

Теперь большой вопрос, что будет с проектами, хватит ли после ухода митрополита Тихона финансирования и энергии на завершение уже начатых проектов и на физическое воплощение запроектированного.

Моно-Печоры

Не меньше вопросов у жителей Печор, которые сейчас являют собой одну большую стройплощадку. Псково-Печерский монастырь и шире - весь город - митрополит Тихон сделал своей резиденцией. В монастыре он когда-то начинал свой путь в церкви в качестве послушника. Через несколько месяцев после его назначения в Псковскую митрополию, скончался игумен обители архимандрит Тихон (Секретарев), после чего владыка принял на себя обязанности настоятеля.

В 2019 году Печоры получили статус моногорода, открывающего доступ к дополнительным мерам поддержки. В августе нынешнего года на свой престольный праздник, Успение, монастырь отмечал 550-летие. К дате готовились и монастырь, и город. Ни тот, ни другой не оказались готовы в строительным смысле. Масштаб работ оказался слишком велик.

Идет реставрация монастырских объектов, включая «Богом зданные пещеры», а центр города буквально перекопан, археологи едва ли не ежедневно сообщают о новых находках. Сам собою, повисает вопрос, какая судьба ждет амбициозные планы, по превращению обители и города в «монастырь-сад» и «город-сад».

«Россия - моя история»

Зависла в воздухе и реализация другого не менее амбициозного проекта - создание мультимедийного парка «Россия - моя история». Митрополит Тихон возглавляет ассоциацию, куда входят исторические парки по всей стране. Однако создать такой в Пскове пока не получилось, несмотря на то, что цель была поставлена едва ли не с первых дней появления теперь уже бывшего владыки на псковской земле.

«"Россия - моя история" – это наша с губернатором боль. Наши подрядчики… Мы не привыкли так работать, как они работают», - комментировал митрополит Тихон происходящее вокруг проекта.

Поначалу дело двигалось бодро. Был выделен земельный участок на стадионе «Электрон». Шла речь о создании образовательной среды со строительством рядом школой и возрождением спортивного кластера. Общественности был представлен проект здания, в оформлении которого использовался традиционный орнамент с псковских храмов. Однако начавшаяся было стройка сначала встала из-за ареста первого подрядчика за дела, не связанные с Псковской областью. Следующий подрядчик также не сумел взять необходимый темп.

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В итоге в конце прошлого года было объявлено, что парк разместится в недостроенной гостинице «Интурист», она же - недостроенный кампус ПсковГУ. Весной нынешнего года осмотреть объект приезжал помощник президента Владимир Мединский. Его визит запомнился предложением создать рядом с музеем «Аллею правителей», куда бы переместились из Москвы бюсты руководителей государства авторства Зураба Церетели. В последние полгода о новостей о мультимедийном парке не появлялось. А вот школу рядом с «Электроном» строят, там же уже появилась спортивная площадка по программе «"Газпром" - детям».

Памятник Александру Невскому

Куда удачнее обстоятельства сложились вокруг возведения памятника Александру Невскому у гдовской деревни Самолва неподалеку от места Ледового побоища. Монумент, созданный по инициативе митрополита Тихона, открыли в 2021 году к 800-летию прославленного князя. На открытие приезжали президент Владимир Путин и патриарх Кирилл.

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Тогда же глава государства поддержал идею создать на Псковщине федеральный молодежный лагерь. О начале строительства на берегу озера Калацкое в Печорском районе стало известно в начале нынешней недели. Широкой общественности показали снимки стройплощадки с коптера и представили подробное описание будущего объекта.

Если строительство не оборвется, детский центр будет работать круглогодично, сможет принимать за одну смену до 300 подростков и станет шестым федеральным лагерем наравне с «Артеком», «Орленком», «Сменой», «Алыми парусами», «Океаном».

Воспитанию подрастающего поколения митрополит Тихон уделял особое внимание. При нем на базе паломнического центра в Печорах стали проводить молодежный форум «Истоки», а при монастыре открылась духовная семинария - сначала как филиал аналогичного учебного заведения, существующего при московском Сретенском монастыре, где до приезда в Псков настоятельствовал Тихон, а потом в качестве полноценного высшего учебного заведения.

Звезды

При митрополите Тихоне в его резиденцию - Псково-Печерский монастырь - потянулся поток высокопоставленных паломников, а также звезд эстрады и кино. Среди тех, кто побывал за последние годы в обители - артисты Дмитрий Певцов, Елена Захарова («Кадетство»), Татьяна Кравченко («Сваты»), Наталья Бочкарева («Счастливы вместе»), Юлия Пересильд, певица Валерия с мужем и продюсером Иосифом Пригожиным, телеведущие Андрей Малахов и Борис Корчевников.

В своих постах в соцсетях по итогам посещения монастыря прославленные визитеры описывали его как «рай на земле» и «историческое чудо».

Живет в монастыре и собственная звезда - кот Владыка. Тысячи подписчиков его страниц в соцсетях узнают о буднях обители.

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Все это - далеко не полный перечень происходившего в Псковской области благодаря личному участию митрополита Тихона. Его назначение в Крым заставляет местных жителей тревожиться по поводу завершения уже начатых проектов и реализации задуманных. На новом месте у владыки будет не меньше точек приложения усилий. Как решение Синода отразится на процессах в Псковской области, загадывать не возьмется ни одна живая душа.

Юлия Магера