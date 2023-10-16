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Митрополит Арсений: Псковская кафедра становится для меня родной

Митрополит Арсений впервые возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове 22 октября, в 20-ю неделю по Пятидесятнице. Слово митрополита Арсения опубликовали в группе Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Псково-Печерский монастырь / «ВКонтакте»

«В эти дни мне приходилось много размышлять на тему благодарности Богу. Как я уже говорил вам в понедельник после молебна, обращаясь с первым приветственным словом к прихожанам и ко всей Псковской пастве, весть об избрании меня Псковским архиереем Священным Синодом, конечно же, не могла не повергнуть меня в трепет. Это были дни, наполненные очень большими переживаниями, молитвой и сомнениями. Я вспоминал пророков Ветхого Завета, которые страшились исполнить волю Божию, как Моисей, которого Господь отправлял избавить свой народ, или как Иона, который вообще попытался бежать от Господа. Но в конце концов, все равно и тот, и другой выполнили возложенное на них служение, и все устроилось так, как и должно было быть. И вот мне кажется сейчас, что самое главное, самое, может быть, единственное, что мы можем сделать во всех обстоятельствах нашей жизни, и в радостных, и в тяжких, и в трудных, и в светлых, во всех – ответить на это благодарностью Богу», - сказал митрополит Арсений от отметил, что благодарить Господа учатся всю жизнь.

Он поблагодарил за первую общую божественную литургию. «(Благодарю) за тот теплый прием, который я ощущаю как новоназначенный архиерей на Псковской кафедре, которая становится для меня родной, и надеюсь на ваши молитвы, на вашу поддержку и на вашу любовь. Спаси Господи!» - заключил митрополит Арсений.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). 18 октября нового главу Псковской митрополии Арсения возвели в сан митрополита.

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Митрополит Арсений отмечал, что Псковская епархия - древняя, самобытная и уникальная. «И я с немалым трепетом отношусь к этому решению священноначалия», - отмечал он в прощальном слове к паломникам и прихожанам в Софийском соборе Великого Новгорода.