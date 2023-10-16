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Церковь / Новости епархии

Глава Псковской митрополии Арсений получил новый сан

18.10.2023 11:01|ПсковКомментариев: 0

Нового главу Псковской митрополии Арсения (Перевалова) возвели в сан митрополита. Об этом сообщается в группе храма Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте».

«Только что за божественной литургией в храме Христа Спасителя города Москвы святейшей патриарх Кирилл возвел нашего владыку Арсения в сан митрополита», - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).

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Епископ Арсений отмечал, что Псковская епархия - древняя, самобытная и уникальная. «И я с немалым трепетом отношусь к этому решению священноначалия», - отмечал он в прощальном слове к паломникам и прихожанам в Софийском соборе Великого Новгорода.

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Пресс-портрет
Арсений (Перевалов) Митрополит Псковский и Порховский, глава Псковской митрополии
Источник: Псковская Лента Новостей
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