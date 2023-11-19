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Завершается строительство храма святых царственных Страстотерпцев в Дно

19.11.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

Строительные работы в храме святых царственных Страстотерпцев в городе Дно в ноябре вошли в завершающую фазу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фотографии: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

Параллельно, в цокольном этаже здания обустраивается музей, посвященный истории жизни и мученического подвига святых царя Николая, царицы Александры, цесаревича Алексия и святых княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

Глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ранее отмечал, что посетил храм и пообщался с Дианой Деевой, которая руководит всем рабочим процессом. «Мы побывали в цокольном этаже здания, где планируется открыть музей, посвященный истории царской семьи. Здесь уже оформляются витрины, готовится к монтажу большой экран. Продолжаются работы и в главном помещении храма. Сейчас здесь возвышаются под самый купол леса, уже приобретены двери для главного входа, кованая лестница и перила для балкона, там будет размещаться церковный хор. Считаю, что строительство храма стало очень символичным и знаковым событием для нашего района», - подчеркнул он.

 

Напомним, новый храм Святых Царственных страстотерпцев, посвящённый императору Николаю II и его семье, с 2017 года строится недалеко от железнодорожного вокзала в Дно. Инициаторами строительства выступили местные жители. Изначально планировалась маленькая деревянная часовня, но по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение строить каменный храм.

Колокола храма - именные, посвящены всем членам императорской семьи и их слугам, которые были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Колокола были отлиты на Урале. Самый большой среди них весит 1 тонну 140 килограммов.

Теги: #дно #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
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