Оконные заполнения установили в церкви Святого Лазаря в Печорах

Реставрация церкви Святого Лазаря продолжается в Псково-Печерском монастыре, рабочие установили оконные заполнения, решается вопрос с коммуникациями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области»
Основные работы по отделке стен и сводов после проведенного инъектирования проходят в подклетах. Решается вопрос с инженерными сетями, которые проходят через подклеты в здание лазарета.
В самом здании церкви - памятника федерального значения - сегодня установлены оконные заполнения.
Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».
Ранее сообщалось, что рабочие установили на церкви и позолотили новый купол и крест.