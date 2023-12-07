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Оконные заполнения установили в церкви Святого Лазаря в Печорах

Реставрация церкви Святого Лазаря продолжается в Псково-Печерском монастыре, рабочие установили оконные заполнения, решается вопрос с коммуникациями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и области»

Основные работы по отделке стен и сводов после проведенного инъектирования проходят в подклетах. Решается вопрос с инженерными сетями, которые проходят через подклеты в здание лазарета.

В самом здании церкви - памятника федерального значения - сегодня установлены оконные заполнения.

Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».

Ранее сообщалось, что рабочие установили на церкви и позолотили новый купол и крест.