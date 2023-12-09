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Стефановскую церковь Мирожского монастыря подготовили к реставрации

Стефановскую церковь Спасо-Преображенского Мирожского монастыря в Пскове подготовили к началу ремонтно-реставрационных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Зданию, входящему в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря, вернут первоначальный облик. Будут проведены кровельные работы.

Церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403/1404 годах. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII – и рубежом XVII-XVIII вв., показывают два строительных периода церкви.

В период оккупации (1941-1944) на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей).

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику. В 1994 году церковь возвращена Псковской епархии.