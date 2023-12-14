Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: О значении веры в жизни человека. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 декабря.

На этот раз ведущий программы - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора - предлагает поговорить о вере. В повседневной жизни мы часто делим людей на верующих и не верующих. Но на самом деле людей, которые строят жизнь только на том, что знают, а не на том, во что верят, просто нет. Большую часть своей жизни мы живем с верой: мы верим своим глазам, верим своим близким, перед сном верим, что увидим следующий день, верим, что при всей сложности жизни в ней есть смысл. Так уж мы устроены. И не зря Церковь уделяет внимание тому, во что люди верят…

Что такое вера, в чем ее сила и каково ее значение в жизни человека? Подробнее об этом – в эфире.