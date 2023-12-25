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Митрополит Арсений назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии

Решением священного Синода митрополит Псковский и Порховский Арсений (Перевалов) назначен исполняющим обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении.

Фото: Псково-Печерская духовная семинария

Такое решение Синод принял в связи с прошением митрополита Арсения. Иеромонах Андрей (Коротков) освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). 18 октября нового главу Псковской митрополии Арсения возвели в сан митрополита.