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Митрополит Арсений встретился с сестрами милосердия

Встреча митрополита Псковского и Порховского Арсения с сестрами и добровольцами сестричества милосердия города Великий Новгород во имя святой Анны Новгородской состоялась 2 января в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов / пресс-служба Псковской епархии

Владыка тепло поприветствовал духовника сестричества священника Михаила Терещука и сестер милосердия, выразив радость от встречи с ними в стенах древней Псково-Печерской обители. Митрополит Арсений рассказал паломникам об истории и современной жизни Псковской епархии.

В ходе встречи глава митрополии обсудил с гостями работу сестричеств милосердия. В частности, говорили о перспективах сотрудничества между новгородским и псковскими сестричествами – при городской больнице города Пскова и святой преподобномученицы княгини Елисаветы при храме Вознесения Господня (Старое Вознесение).

В завершение встречи владыка ответил на вопросы гостей о духовной жизни, а также пожелал успехов в делах милосердия и спасительных трудах во славу имени Божия.